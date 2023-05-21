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17:56

Происшествия

Москвичка случайно добавила в салат жидкость для розжига и оказалась в больнице – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Москвы в процессе приготовления салата для всей семьи случайно добавила в него жидкость для розжига и была госпитализирована. Об этом сообщается в телеграм-канале SHOT.

По информации издания, инцидент произошел в одной из семей, проживающих в Коммунарке в ТиНАО. Женщине оставалось добавить в салат заправку и блюдо можно было подавать на стол.

В последний момент москвичка перепутала жидкость для розжига с соусом. Попробовав салат на вкус, женщине стало плохо. Медики диагностировали у нее острый панкреатит.

Ранее женщина и девочка погибли в Московской области после отравления продуктами горения. Согласно известной информации, женщина забыла на плите еду, что привело к выделению продуктов горения. Еще один отравившийся – девятилетний мальчик – был отправлен в больницу.

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