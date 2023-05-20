Уголовное дело завели после смерти ребенка от отравления в центре для сирот в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Уголовное дело возбудили по факту смерти ребенка в центре для сирот после отравления неизвестным веществом в Ленинградской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета.

"19 мая 2023 года в комнате центра для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во Всеволожском районе обнаружено тело подростка, 2009 года рождения, без признаков насильственной смерти", – указано в уведомлении.

Как сообщили в СК, дело возбудили по статье части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

По версии следствия, несовершеннолетний скончался из-за отравления неустановленным веществом. Точную причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

На телеканале 78 заявили, что 14-летний подросток мог надышаться газом для заправки зажигалок.

Ранее сообщалось, что четверо учеников одной из школ Санкт-Петербурга оказались в реанимации из-за отравления.

По информации источника, ученики седьмого-девятого классов с признаками отравления были найдены в Колпино. Двое находились в торговом центре, еще двое – на скамейке и остановке общественного транспорта рядом с ним.

Полицейские установили по записям видеокамер, что подростки около пяти вечера пришли в торговый центр и перемещались по нему хаотично. Через некоторое время дети начали падать.