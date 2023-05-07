Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина и 14-летняя девочка погибли в Можайском городском округе Московской области после того, как отравились продуктами горения, которые выделились от оставленной на плите еды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Тела погибших без признаков насильственной смерти обнаружили в квартире дома утром 7 мая. После осмотра помещения специалисты не обнаружили утечек газа.

"Согласнo пoлученным предварительным данным, из-за длительногo нахoждения на плите прoдуктов питания прoизошло их вoзгорание, в результате чего пoтерпевшие oтравились прoдуктами горения", – говорится в сообщении.

Еще один отравившийся продуктами горения – девятилетний мальчик – был отправлен в больницу.

По данным Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве, во время готовки женщина забыла на плите еду, из-за чего выделился резкий запах горения продуктов питания.

По факту произошедшего следователи назначили ряд экспертиз. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее следователям удалось раскрыть дело об отравлении в электричках и на вокзалах Москвы 22 граждан, которые погибли более 15 лет назад. Выяснилось, что причастным к подобным преступлениям стал 36-летний мужчина, который подсаживался к пассажирам и подмешивал им в алкогольные напитки нейролептик. После этого он грабил жертв и скрывался.

