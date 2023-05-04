В Москве раскрыли серию смертельных отравлений в электричках, произошедших 15 лет назад

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователям удалось раскрыть серию смертельных отравлений в электричках и на столичных вокзалах, которые случились более 15 лет назад. Об этом Следственный комитет России рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Специалистам пришлось изучить свыше 45 архивных уголовных дел.

"Установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, в каждом случае причиной их смерти явилось отравление одним веществом – нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных", – говорится в публикации ведомства.

Правоохранители вычислили злоумышленника, который с октября 2007 по январь 2009 года подсаживался к пассажирам Курского и Казанского направлений, завязывал с ними разговор, а затем, дождавшись удобного случая, подмешивал им в спиртные напитки нейролептик. Когда его собеседники теряли сознание, он забирал их деньги и другие вещи, которые могли представлять ценность. Все жертвы преступника впоследствии скончались в результате тяжелого отравления.

В рамках расследования выяснилось, что 36-летний уроженец Владивостока ранее уже был осужден за серию таких же преступлений.

Мужчину обвиняют в совершении 44 преступлений по делам об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и разбое.

Ранее в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области сообщили, что пятерых человек госпитализировали после дезинсекции от тараканов в магазине Подольска.

В ведомстве уточнили, что люди начали ощущать резкий запах после распыления вещества в магазине, который находится на первом этаже жилого дома. Жильцы почувствовали слабость и недомогание.



Пять человек отравились после дезинсекции в магазине в Подольске