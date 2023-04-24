"Московский отравитель" Сабанов был приговорен к 15 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 человек в разных районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших", – передает заявление пресс-службы РИА Новости.

Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко добавила, что обвиняемый лишь частично признал свою вину в содеянном, но не согласился с тем, что намеревался причинять тяжкий вред здоровью людей. Сам Сабанов признавался, что на преступление его подтолкнуло желание достать денег на жизнь.

В период с мая по июнь 2019 года Сабанов ходил по разным районам Москвы, где и искал потенциальных жертв. Чаще всего, ими становились нетрезвые люди. Он предлагал им выпить напиток, в котором были растворены лекарства феназепам, клозапин и трамадол.

Как отмечал источник в правоохранительных органах, у Сабанова удалось найти пакетики с веществом и похищенные вещи.

Мужчина был арестован в июне 2019 года. В 2021 году столичная прокуратура сообщала, что он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

В начале 2021 года Московский городской суд отменил 16-летний срок Сабанову, но уже в марте 2022 года его арест был продлен.

