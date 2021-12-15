Мосгорсуд отменил 16-летний срок "московскому отравителю"

12:00
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московский городской суд отменил 16-летний срок уроженцу Кабардино-Балкарии Мурату Сабанову по делу об отравлении 30 человек и хищениях. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе", – говорится в сообщении.
Арест Сабанову продлен до 15 марта 2022 года.
"Московский отравитель" был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима в мае текущего года.
В 2019 году он совершил ряд преступлений, включая отравление нескольких людей с целью их ограбления. Обыск подозреваемого показал, что он использовал такие вещества, как феназепам, клозапин и трамадол.
В качестве жертв мужчина выбирал людей, находящихся в состоянии алкогольного отравления. Он предлагал им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами, приводящими людей в беспомощное состояние. Пользовавшись ситуацией, Сабанов похищал деньги и имущество и скрывался с места преступления.
Дело было зарегистрировано в 2020 году Басманным судом Москвы.
"Московский патруль": Басманный суд Москвы вынес приговор "лимонадному отравителю"
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