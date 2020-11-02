Басманный суд зарегистрировал дело предполагаемого серийного отравителя Сабанова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Басманный районный суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Мужчину обвиняют в отравлении 30 человек и грабежах, сообщает Агентство "Москва".

В настоящий момент дата заседания не уточняется.

Согласно версии следствия, Сабанов знакомился с людьми, употребляющими алкоголь или кто был пьяным. Мужчина затем входил в доверие к своим будущим жертвам, чтобы убедить выпить жидкость с подмешанными лекарственными веществами. Когда люди теряли сознание, подозреваемый похищал их личные вещи.

В общей сложности по делу Сабанова признали потерпевшими 30 человек, пятерым из них причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает один миллион рублей.

Ранее дело московского отравителя поступило в прокуратуру. Он действовал в центре столицы преимущественно на территории Басманного района.