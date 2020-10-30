Дело московского отравителя поступило в прокуратуру

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дело Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении гуляющих в центре Москвы людей, поступило в столичную прокуратуру, сообщает РИА Новости.

Серия отравлений произошла в городе прошлым летом. Подозреваемого уроженца Кабардино-Балкарии сначала отпустили, но позже задержали повторно. Сейчас он находится в СИЗО.

Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв газированными безалкогольными напитками с феназепамом, клозапином и трамадолом, а когда люди теряли сознание, грабил их.

Он действовал в центре столицы преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом.

Следователи установили имена 11 жертв отравителя. В отношении него было возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".