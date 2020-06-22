Мосгорсуд продлил арест предполагаемому отравителю Мурату Сабанову

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд продлил Мурату Сабанову срок содержания под стражей на три месяца. Он обвиняется по делу о грабеже и отравлении прохожих в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

"Срок содержания под стражей в отношении Сабанова продлен до 25 сентября 2020 года", – сказала собеседница агентства.

Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв газированными безалкогольными напитками с феназепамом, клозапином и трамадолом, а когда люди теряли сознание, грабил их.

Он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом.

Следователи установили имена 11 жертв отравителя. В отношении него было возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".

