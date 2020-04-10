Еще одно дело о краже возбудили в отношении отравителя Мурата Сабанова

12:42
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Уголовное дело о краже возбудили в отношении предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова, сообщает Агентство "Москва".
В начале июня прошлого года с банковской карты, похищенной у жителя столицы 1996 года рождения, списали 21 тысячу рублей. В апреле 2020 года оперативники установили, что к преступлению причастен Сабанов.
26 июня 2019 года Таганский суд Москвы арестовал безработного Мурата Сабанова.
Ранее ему ужесточили статью, переквалифицировав его действия с кражи на разбой. Максимальное наказание по этой статье − до 15 лет лишения свободы. Сам задержанный признал вину только в краже.
Как считают следователи, Сабанов угощал своих жертв безалкогольными напитками с феназепамом, клозапином и трамадолом, а когда люди теряли сознание, грабил их. По последней информации, он действовал в центре столицы, преимущественно на территории Басманного района. При обыске в квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли пакетики с неизвестным порошкообразным веществом.
Уже установлены имена 11 жертв отравителя. Возбуждено семь уголовных дел по статьям "Кража", "Грабеж" и "Разбой".
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