"Московского отравителя" Сабанова приговорили к 16 годам колонии

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Басманного районного суда

"Московского отравителя" Мурата Сабанова, который совершил серию разбойных нападений на граждан в районе Чистых прудов, приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики осужден за совершение пяти преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), 25 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), 10 преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), 6 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 325 УК РФ ("Похищение у гражданина паспорта") и 4 преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").

Сабанов в 2019 году совершил ряд преступлений, включая отравление нескольких людей с целью их ограбления. Обыск подозреваемого показал, что он использовал такие вещества, как феназепам, клозапин и трамадол.

В качестве жертв мужчина выбирал людей, находящихся в состоянии алкогольного отравления. Он предлагал им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами, приводящими людей в беспомощное состояние. Пользовавшись ситуацией, Сабанов похищал деньги и имущество и скрывался с места преступления.

Дело было зарегистрировано в 2020 году Басманным судом Москвы.

