Прокурор запросил 17 лет колонии для московского отравителя Сабанова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прокурор попросил назначить московскому отравителю Мурату Сабанову наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.

29-летний уроженец Кабардино-Балкарии обвиняется в 50 эпизодах по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По данным следствия, от рук обвиняемого пострадали не менее 30 человек.

Сабанов в 2019 году совершил ряд преступлений, включая отравление нескольких людей с целью их ограбления. Обыск подозреваемого показал, что он использовал такие вещества, как феназепам, клозапин и трамадол.

В качестве жертв мужчина выбирал людей, находящихся в состоянии алкогольного отравления. Он предлагал им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами, приводящими людей в беспомощное состояние. Пользовавшись ситуацией, Сабанов похищал деньги и имущество и скрывался с места преступления.

Дело было зарегистрировано в 2020 году Басманным судом Москвы.

