43 школьника отравились духами в Киргизии

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43 ученика школы в селе Таштак Кара-Сууйского района Ошской области отравились духами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Воспитанник шестого класса пришел в школу с духами и распылил их. По данным министерства образования и науки, он это сделал из хулиганских побуждений. После другие ученики почувствовали себя плохо. Всех ребят доставили в Ошскую детскую областную больницу.

Медики установили предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. При этом врачи оставили 18 воспитанников под наблюдением, им потребовалась госпитализация. После обсуждений 14 ребят отправили домой, четверо остались в медучреждении.

Ранее сообщалось, что СК РФ начал проверку по факту массового отравления несовершеннолетних в центре Москвы. 10 марта в ходе урока в одном из учебных заведений ребята почувствовали недомогание после того, как выпили воду из кулера. Детей доставили в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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