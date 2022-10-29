Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пятилетний мальчик скончался, отравившись арбузом в Волгограде, сообщает РИА Новости.

По данным СК, 27 октября житель Волгограда и его внуки почувствовали себя плохо после того, как съели арбуз, купленный в овощной палатке возле дома. На следующий день детей госпитализировали.

Несмотря на попытки медиков помочь, умер мальчик пяти лет. Смерть ребенка наступила в результате токсического гастроэнтерита. 11-летняя девочка находится в больнице под наблюдением врачей, но ее жизни ничто не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Из овощной палатки изъяты все арбузы на экспертизу.

В начале октября массовое пищевое отравление выявили на заводе "Континенталь" в Калуге. За медицинской помощью обратились 28 человек в состоянии легкой и средней степени тяжести. Госпитализация потребовалась 15 пациентам.

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