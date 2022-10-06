Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Массовое пищевое отравление произошло на заводе "Континенталь" в Калуге. Об этом областной Минздрав сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"28 человек обратилось за медицинской помощью в состоянии легкой и средней степени тяжести. В инфекционную больницу госпитализировано 15 человек. Все пациенты находятся под контролем медперсонала", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, позднее стало известно еще об одном факте пищевого отравления. Речь идет о рабочих на стройке корпуса МГТУ имени Баумана.

Прокуратура Калужской области проведет проверку по данным инцидентам.

Ранее сообщалось, что в Абакане восемь детей обратились к врачу после обеда в школьной столовой. Плохо себя почувствовали ученики четырех пятых и двух шестых классов. После появления симптомов отравления детей осмотрел школьный медработник, а затем их отпустили домой. По факту случившегося управление Роспотребнадзора по Республики Хакасия организовало проверку.



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