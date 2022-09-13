Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

16:32

Роспотребнадзор начал проверку после отравления спортсменов в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор организовал проверку после отправления семи спортсменов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, семь спортсменов находились в филиале ФГУП "Центр спортивной подготовки сборных команд России" в деревне Парамоново Дмитровского городского округа. Все они пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор выдал предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мер. Эксперты исследуют пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, ведется обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных.

По данным следствия, спортсмены обратились за помощью медиков с признаками пищевого отравления 13 сентября. Позднее их отпустили, госпитализация никому не потребовалась.СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подмосковная прокуратура также начала проверку.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать