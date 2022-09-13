Роспотребнадзор начал проверку после отравления спортсменов в Подмосковье

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Роспотребнадзор организовал проверку после отправления семи спортсменов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным Роспотребнадзора, семь спортсменов находились в филиале ФГУП "Центр спортивной подготовки сборных команд России" в деревне Парамоново Дмитровского городского округа. Все они пожаловались на плохое самочувствие и обратились за медицинской помощью с симптомами отравления.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования в целях установления причинно-следственной связи возникновения вспышки и ликвидации очага", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор выдал предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мер. Эксперты исследуют пробы продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды. Кроме того, ведется обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных.

По данным следствия, спортсмены обратились за помощью медиков с признаками пищевого отравления 13 сентября. Позднее их отпустили, госпитализация никому не потребовалась.СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подмосковная прокуратура также начала проверку.

