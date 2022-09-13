Дело возбудили после отравления спортсменов в Дмитрове

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Уголовное дело возбудили после отравления участников спортивных сборов в Дмитровском городском округе. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

"В городском округе Дмитров возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим отравление спортсменов", – говорится в сообщении.

По информации следователей, 13 сентября семь участвующих в соревнованиях в Дмитрове обратились за помощью медиков с признаками пищевого отравления. Позднее их отпустили, госпитализация никому не потребовалась.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Так, были отобраны пробы воды и пищи. Представители Роспотребнадзора в ближайшее время возьмут на исследования образцы продуктов, которые употребляли смортсмены.

По факту отравления подмосковная прокуратура организовала проверку.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц спортивного учреждения и организации, оказывающей услуги питания", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее восемь детей отравились в частном детском саду в столичном районе Хорошево-Мнёвники. Всем им потребовалась медицинская помощь. Позднее были задержаны гендиректор и повар учреждения. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение.