В Москве задержали гендиректора и повара детского сада после отравления восьми детей

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В Москве задержали генерального директора и повара частного детского сада после отравления детей в районе Хорошёво-Мнёвники, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

"В настоящее время с ними проводятся следственные действия. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщила Иванова.

По версии СК, 5 июля 27 детей съели не соответствующие требованиям безопасности продукты, после чего восьмерым потребовалась медицинская помощь. Следователи допросили сотрудников детского сада, которые отвечают за питание. Также они изучили документацию детского дошкольного заведения.

Следствие также получило нужное заключение от Роспотребнадзора. В нем подтвердились нарушения, которые допустили сотрудники при организации питания.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с воспитанниками детского сада.