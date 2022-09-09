У пострадавшей семьи из Подмосковья диагностировали отравление неизвестным веществом – СМИ

16:59
Фото: телеграм-канал "112"
У семьи, госпитализированной в подмосковном Наро-Фоминске, врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, у всех членов семьи темнело в глазах, а также наблюдались тошнота, головная боль и головокружение. Кроме того, у 10-летней девочки усилились панические атаки.
Врачи скорой помощи, приехавшие к пострадавшим по вызову, также стали испытывать сухость во рту и головокружение. Однако соседи семьи чувствуют себя нормально.
Отмечается, что в ближайшее время на место приедут специалисты газовых служб, которые сделают забор проб воздуха.
Утром 9 сентября семья из четырех человек, в том числе двух детей, была госпитализирована с признаками отравления в подмосковном Наро-Фоминске. По данным СК, члены семьи чувствовали недомогание в течение последних двух дней. По оценке медиков, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Планируется проведение судебно-медицинских экспертиз.
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