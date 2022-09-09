Семью с двумя детьми госпитализировали с отравлением в Наро-Фоминске

11:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет организовал проверку после госпитализации с признаками отравления семьи с двумя детьми в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщается на сайте областного главка СК.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту госпитализации семьи из четырех человек, двое из которых дети 2021 и 2006 годов рождения, с признаками отравления", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, члены семьи чувствовали недомогание в течение последних двух дней. Утром пятницы, 9 сентября, они были госпитализированы. По оценке медиков, жизни и здоровью родителей и детей ничего не угрожает.
"Планируется осуществление опросов пострадавших, а также проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – отметили в СК.
Ход проверки находится под контролем прокуратуры.
Ранее в Нижнем Новгороде от угарного газа пострадала 19-летняя девушка, женщина 46 лет, 21-летний мужчина и новорожденная девочка. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и бригада областного центра медицины катастроф. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.
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