Три человека пострадали от неизвестного вещества на юго-востоке Москвы

14 августа, 22:15
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Три человека пострадали от неизвестного вещества в доме на юго-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.
Среди пострадавших медики. Экстренные службы проводят проверку. Подразделения МЧС проводят вентилирование подъездов.
Уточняется, что ЧП произошло на Проспекте 40 лет Октября, доме 11. По предварительным данным, там произошла утечка газа. Жильцов эвакуировали. Дептранс направил для размещения людей два автобуса.
Ранее стало известно, что мужчина госпитализирован в реанимацию с отравлением после съеденного арбуза. Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Перовская межрайонная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, 34-летнего мужчину госпитализировали из хостела на улице Чечулина 6 августа. Один из проживающих там мужчин рассказал, что накануне они купили арбуз, а после его употребления почувствовали себя хуже.
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