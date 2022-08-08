Прокуратура начала проверку после отравления мужчины арбузом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств госпитализации мужчины с признаками отравления после съеденного арбуза. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

По данным прокуратуры, 34-летнего мужчину госпитализировали с признаками отравления из хостела на улице Чечулина 6 августа. Один из проживающих там мужчин рассказал, что накануне они купили арбуз, а после его употребления почувствовали себя хуже.

"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой", – говорится в сообщении.

Агентство "Москва" со ссылкой на справочную городской клинической больницы имени Иноземцева сообщило, что госпитализированный мужчина находится в реанимации.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что чрезмерное употребление ранних арбузов может вызвать отравление и обострение хронических заболеваний.

Если угоститься ранним арбузом один раз и в небольшом количестве, это не приведет к проблемам, поскольку организм сможет справиться с токсинами, считает специалист. Однако злоупотребление таким продуктом способно привести к отравлению, предупредила врач.

