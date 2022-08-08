Мужчину госпитализировали в Москве после съеденного арбуза – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мужчина в Москве госпитализирован в реанимацию с отравлением после съеденного арбуза, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Госпитализированного поместили в реанимацию, опросить его не получается из-за состояния. Медики поставили ему диагноз: отравление неизвестным веществом", – отметил собеседник агентства.

По его данным, инцидент произошел в субботу, 6 августа. Двое мужчин купили на одном из столичных рынков арбуз, вскоре после употребления которого обоим стало плохо.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала об опасности чрезмерного употребления ранних арбузов. По ее словам, для ускорения созревания этих ягод вне сезона могут использовать химикаты. Если съесть небольшое количество такого арбуза, то ничего не случится, однако злоупотребление способно вызвать отравление. В частности, болевые ощущения в области желудка, тошноту и рвоту.

Специалист категорически не рекомендовала есть ранние арбузы детям, людям с аллергическими заболеваниями и гражданам со сниженным иммунитетом, например при химиотерапии. Взрослому здоровому человеку 100–150 граммов арбуза не принесут вреда, считает врач. Но лучше все же употреблять ягоду в сезон. Оптимальным временем считается конец августа – сентябрь.

