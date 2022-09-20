Более 10 человек отравились угарным газом в кафе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МВД Дагестана"

В одном из заведений общепита в дагестанском Дербенте произошло массовое отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По последним данным, пострадали 13 человек, включая четверых детей. Состояние троих взрослых оценивается медиками как критическое.

"На место незамедлительно прибыло несколько карет скорой помощи, в том числе и реанимобили, а также полицейские", – говорится в сообщении.

Причиной отравления, по предварительным данным, могла стать возникшая неисправность одного из агрегатов для приготовления пищи, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что трое взрослых и младенец отравились угарным газом в Нижнем Новгороде. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения региона.

До этого шесть человек, включая четверых детей, пострадали от отравления угарным газом в Ингушетии. Причиной ЧП стала неисправность вытяжной системы навесного газового котла. Утечка была устранена.