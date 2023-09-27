В Красноярском крае подросток погиб после получения ожогов 90% тела

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В селе Туруханск Красноярского края подросток скончался после того, как получил ожоги 90% тела. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД.

В полицию о случившемся сообщили очевидцы инцидента, которые обнаружили охваченного огнем подростка на Фестивальной улице. Соседям удалось потушить несовершеннолетнего, после чего его в сознании экстренно госпитализировали. Он получил ожоги 2–3 степени.

В результате полученных травм подросток скончался. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли в заброшенном балке куртку погибшего и канистру с бензином.

Работа по выяснению всех обстоятельств случившегося продолжается. В МВД принесли соболезнования родным и близким подростка.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Татарстана облил сожительницу горючей жидкостью и поджег, однако огонь перешел и на него. В результате инцидента погибли оба.

До этого стало известно о том, что возгорание произошло на предприятии "Курганмашзавод" в Кургане, в результате чего пострадали двое рабочих. Они получили травмы при проведении сварочных работ.