Пьяный житель Татарстана поджег сожительницу и сгорел сам

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Нетрезвый житель Татарстана облил сожительницу горючей жидкостью и поджег, однако огонь перешел и на него. В результате погибли оба, сообщается в телеграм-канале СУ СК РФ по республике.

Правоохранители обнаружили тела в квартире одного из домов по улице Вокзальной города Агрыза. Обоим было по 45 лет.

"По версии следствия, в ходе конфликта, возникшего на почве совместного употребления спиртного, мужчина облил сожительницу горючей жидкостью и поджег. В результате женщина скончалась на месте, а мужчина, который также загорелся, после этого выбежал во двор, где упал и скончался", – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Ранее сообщалось, что в Курганской области один подросток погиб и еще один получил травмы после того, как неизвестный облил их бензином и поджег. В этот же день 22-летнего жителя Лебяжьевского района задержали в рамках расследования уголовного дела.

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