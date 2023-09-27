Число погибших в результате пожара на свадьбе в Ираке увеличилось до 100

Фото: 123RF/tayo76

По меньшей мере 100 человек погибли в результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава. Об этом сообщает агентство INA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Кроме того, как минимум 150 человек пострадали при возгорании. Уточняется, что инцидент произошел в районе Хамдания. Причины и обстоятельства пожара пока не раскрываются.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани поручил ведомствам страны мобилизовать все усилия для оказания помощи пострадавшим от пожара.

О пожаре на свадьбе в провинции Найнава в Ираке стало известно в ночь на 27 сентября. Первоначально сообщалось о девяти погибших и 25 пострадавших.

До этого сообщалось, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.