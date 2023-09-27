В результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 9 человек – СМИ

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По меньшей мере девять человек погибли и еще 25 пострадали в результате пожара на свадьбе в провинции Найнава в Ираке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

Подробности инцидента пока не приводятся, как и информация о состоянии пострадавших.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов. Возгорание углеводородов произошло на складе площадью в тысячу квадратных метров.

До этого стало известно о том, что число погибших при пожаре в жилом доме в центре Йоханнесбурга увеличилось до 76. По словам министра здравоохранения ЮАР Джо Паахла, в доме на момент пожара могли находиться до 200 человек.

Пожар возник на бензохранилище в африканском Бенине