В США взорвался вагон поезда с хлорной кислотой

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В американском штате Небраска взорвался вагон поезда с хлорной кислотой, местные власти объявили эвакуацию населения. Об этом сообщает пожарная служба города Норт-Платт на своей странице в соцсети X.

Взрыв произошел вечером 14 сентября на железнодорожной станции компании Union Pacific Railroad Bailey Yards. По информации СМИ, в вагоне поезда была хлорная кислота, которую используют при изготовлении взрывчатки, лекарств и различных продуктов питания.

На месте происшествия после взрыва вспыхнул пожар. Начал выделяться сильный токсичный дым, из-за чего находящиеся неподалеку шоссе перекрыли.

В данный момент на месте работают спасатели и пожарные. Возгорание было локализовано, специалисты следят за дальнейшим развитием ситуации.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов в Аризоне, неподалеку от границы с Калифорнией и Невадой. Информация об утечке в результате крушения поезда не приводилась.

До этого в Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда. В 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид. Из-за аварии случился мощный пожар, огонь охватил многие вагоны поезда. В одном из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.

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