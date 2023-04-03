В США сошли с рельсов 25 вагонов поезда, перевозившего пиво

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В американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов поезда, в которых перевозилось пиво. Об этом сообщает NBC Montana.

Уточняется, что инцидент произошел утром 2 апреля по местному времени. В данный момент на месте происшествия работают пожарные подразделения.

По сообщению местных властей, опасности для населения нет. Информации о пострадавших в результате случившегося не поступало.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов в Аризоне, неподалеку от границы с Калифорнией и Невадой. Информация об утечке в результате крушения поезда не приводилась.

За месяц до этого в Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда. В 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид. Из-за аварии случился мощный пожар, огонь охватил многие вагоны поезда. В одном из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.

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