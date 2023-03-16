Грузовой поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грузовой поезд, перевозивший опасные вещества, сошел с рельсов в Аризоне, сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло накануне вечером возле города Топок в округе Мохаве. Это недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой.

Подробности случившегося не приводятся. Также нет информации об утечке в результате крушения.

Еще один поезд американской компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо в США. Инцидент произошел 4 марта. В Norfolk Southern уточнили, что с рельсов сошли 20 из 212 вагонов поезда. В компании заверили, что этот поезд не перевозил никаких опасных или токсичных материалов. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

За месяц до этого в Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда. В 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид. Из-за аварии случился мощный пожар, огонь охватил многие вагоны поезда. В одном из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.

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