Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы

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Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис объявил, что решил уйти в отставку после катастрофы, которая произошла на железной дороге в районе города Лариса.

"Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы", – цитирует его издание Kathimerini.

В ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса, столкнулись два поезда – пассажирский и коммерческий. В результате аварии произошел пожар.

По последней информации, жертвами катастрофы стали 36 человек.

Позднее стало известно об аресте начальника станции Hellenic Trains. В ходе расследования также были допрошены отвечающий за регулировку положения рельсов, представитель компании и два руководителя отделов машинистов и диспетчеров.

Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас сообщил, что причиной столкновения могла стать поломка автоматической системы предупреждения.

Следствие пытается выяснить, была ли причиной аварии неисправность техники, или свою роль сыграл человеческий фактор.



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