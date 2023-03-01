Начальника станции арестовали в Греции после катастрофы на железной дороге

Фото: AP Photo/Giannis Papanikos

В Греции арестовали начальника станции Hellenic Trains после катастрофы на железнодорожных путях. Об этом сообщает ERT.

По данным издания, на сотрудника возложили ответственность за произошедшее. На допросе начальник станции объяснил причину аварии, а также рассказал, почему поезда двигались в течение часа по одному пути навстречу друг другу.

В ходе расследования также были допрошены отвечающий за регулировку положения рельсов, представитель Hellenic Trains и два руководителя отделов машинистов и диспетчеров.

В настоящее время следствие устанавливает, была ли причиной аварии неисправность техники или человеческий фактор.

Согласно Уголовному кодексу Греции, наказанием для виновных в трагедии может стать лишение свободы вплоть до пожизненного.

Происшествие случилось в ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса. Там зафиксировали столкновение двух поездов – пассажирского и товарного. Инцидент спровоцировал пожар.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники – Лариса. По предварительным данным, три вагона поезда сошли с рельсов во время движения, что могло стать причиной аварии.

Президент федерации машинистов Организации греческих железных дорог (OSE) страны Костас Генидуниас предположил, что причиной аварии могла стать поломка системы автоматического предупреждения на железнодорожных путях.

Жертвами трагедии, по последним данным, стали 36 человек. При этом 85 граждан получили ранения.



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