В Греции в результате столкновения двух поездов погибли 15 человек

Фото: телеграм-канал Baza

В ночь на 1 марта в Греции, в районе города Лариса, столкнулись два поезда – пассажирский и коммерческий. В результате столкновения произошел пожар, на данный момент известно о 15 погибших. Об этом сообщает телеканал ERT1 со ссылкой на информацию от пожарной бригады на месте происшествия.

По меньше мере 50 человек ранены, из них 20 находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства столкновения поездов пока остаются неясными. По предварительной информации, три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов во время движения.

На место происшествия направили 30 машин скорой помощи, для пострадавших открыты больницы в городе Лариса, а также в Афинах и Салониках. Также к месту столкновения отправился генеральный секретарь министерства инфраструктуры и транспорта Греции Яннис Ксифарас.

В ночь на 5 февраля этого года в штате Огайо в США с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда. В 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.

После аварии случился мощный пожар, огонь охватил многие вагоны поезда. В одном из близлежащих населенных пунктов была объявлена эвакуация.

Позже стало известно, что спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда.

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