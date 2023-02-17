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19:45

Политика

Захарова обвинила администрацию Байдена в замалчивании катастрофы в Огайо

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в том, что он замалчивает техногенную катастрофу, которая произошла в Огайо.

Речь идет об утечке вредных веществ, которая случилась после того, как поезд сошел с рельсов в американском штате.

"Администрация Джо Байдена старательно замалчивает американские провалы, вызванные промахами местных регуляторов, связанные с перевозками опасных для здоровья человека грузов", – высказалась дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что от администрации президента США просто стараются отвести удар.

Авария случилась в ночь на 5 февраля. В Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда, при этом в 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.

Из-за аварии случился мощный пожар, была объявлена эвакуация в одном из близлежащих населенных пунктов.

Позднее стало известно, что спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда.

Захарова призвала США не замалчивать ЧП в штате Огайо

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