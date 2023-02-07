Спасатели начали сброс ядовитых паров из цистерн поезда, сошедшего с рельс в Огайо

Фото: ASSOCIATED PRESS/Gene J. Puskar

В американском штате Огайо спасатели начали контролируемый сброс в воздух ядовитых паров из цистерн поезда, который ранее потерпел крушение. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Авария произошла в ночь на пятое февраля. В Огайо с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава поезда, при этом в 20 вагонах находились опасные химикаты, в том числе винилхлорид.

Из-за аварии произошел мощный пожар, была объявлена эвакуация в одном из близлежащих населенных пунктов.

В издании уточняют, что проводимый сейчас спасателями сброс паров необходим, чтобы избежать взрыва цистерн. Для сброса давления в цистернах проделываются отверстия с помощью маломощных взрывов.

"Официальные лица предупредили, что контролируемое сжигание части паров приведет к выбросу в воздух фосгена и хлористого водорода", – пишет издание.

Уточняется, что высокотоксичные газы могут вызвать рвоту и проблемы с дыханием. Власти США эвакуировали жителей из опасных районов, в том числе и принудительно.

Ранее сообщалось, что три вагона товарного поезда сошли с рельсов и загорелись в канадской провинции Саскачеван. По словам очевидцев, сразу после возгорания произошел взрыв и поднялся столб черного дыма.

В американском штате Огайо продолжается горение состава с опасными веществами

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