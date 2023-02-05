Новости мира: крушение грузового состава в США и ураган в Черногории

Грузовой состав из 141 вагона потерпел аварию в США. 50 из них сошли с рельсов и опрокинулись. Некоторые загорелись. Ситуация осложняется тем, что в 20 перевозили винилхлорид. Его используют в различных пластиковых изделиях. Это вещество может быть опасно при сильном нагревании, сообщают местные СМИ.

Настоящий ураган обрушился на Черногорию. Сильный ветер выворачивает с корнями деревья, переворачивает фургоны и киоски. Со средней школы сорвало крышу. А в одном из поселков обрушило часть дома. Обломки завалили основную дорогу, движение полностью перекрыто.

Грузовое судно, перевозившее китайские автомобили, загорелось во время рейса. Оно шло из Южной Кореи во Вьетнам. Все машины сгорели. Сейчас лайнер направляется в ближайший порт.

Многотысячный митинг против юридической реформы прошел в Тель-Авиве. Собравшиеся выступают против обнародованного законопроекта, который предполагает лишение Верховного суда Израиля ряда полномочий. Также изменения предоставят парламентариям право оспаривать его решение и контролировать процедуру назначения судей.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.