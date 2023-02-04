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Новости

14:15

Происшествия

ВСУ открыли огонь по центру Донецка

ВСУ открыли огонь по центру Донецка

Украинские военные выпустили 10 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

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ВСУ открыли огонь по центру Донецка. По Киевскому району города выпустили десять ракет из Реактивной системы залпового огня. В телеграм-каналах начали публиковать первые кадры. Снаряды попали в жилые многоэтажки. На улицах множество осколков кирпича и битого стекла. Сильнее всего пострадал дом на улице Артема – там разрушена квартира на последнем этаже. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало, но по сообщениям МЧС под завалами могут находиться два человека.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

происшествиявидеоЕкатерина Фоменко
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