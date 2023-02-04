Минздрав Катара запретил продавать продукты питания, содержащие насекомых

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Минздрав Катара предупредил о запрете на продажу продуктов питания, которые содержат насекомых. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

В министерстве подчеркнули, что подобная мера вводится в связи с тем, что в некоторых странах одобрили использование насекомых в приготовлении продуктов питания.

Продажа продуктов, содержащих насекомых, запрещается из-за их несоответствия техническим требованиям о халяльной еде в странах Персидского залива, а также религиозному мнению властей, которое запрещает употребление насекомых, протеина или произведенных из них добавок, добавили в ведомстве.

В конце января Евросоюз расширил список разрешенных к употреблению в пищу насекомых, добавив туда домовых сверчков и червей-буффало. Раньше в странах ЕС можно было есть только желтых мучных червей и перелетную саранчу.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления настойки "кротовухи". В ведомстве сообщили, что настойку на тушке мертвого крота категорически не рекомендуется употреблять из-за высокого риска передачи глистов и заражения различными инфекциями.

К примеру, как отметили в Роспотребнадзоре, иногда у кротов обнаруживаются ленточные черви, блохи и клещи. На одном животном могут находиться до 15 и более блох и до 20–25 клещей. По сообщению Роспотребнадзора, кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например туляремии, которая передается человеку.

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