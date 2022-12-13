Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления настойки "кротовухи"

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Настойку на тушке мертвого крота ("кротовухи") категорически не рекомендуется употреблять из-за высокого риска передачи глистов и заражения различными инфекциями, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

"Нужно помнить, что кроты очень часто заражаются глистами. Это происходит при поедании насекомых. В некоторых местностях 70–80% поголовья кротов могут быть поражены круглыми глистами, обитающими в их желудках. В мышцах кротов встречаются круглые черви – трихинеллы, видимые только под микроскопом, в кишечниках – плоские черви – трематоды", – уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что иногда у кротов обнаруживаются ленточные черви, блохи и клещи. На одном животном могут находиться до 15 и более блох и до 20–25 клещей. По сообщению Роспотребнадзора, кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например туляремии, которая передается человеку. Туляремия вызывает у людей головокружение, тошноту, головную боль, бессонницу, возбуждение и вялость, при этом температура тела повышается до 38–39 градусов. В этих случаях, заявили в ведомстве, необходимо обратиться к врачу.

"Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной "кротовухе", может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации", – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве завершилось расследование дела по гибели людей после употребления арбуза. Инцидент произошел в сентябре 2021 года. После приобретения и употребления арбуза мать, бабушка и внучка были госпитализированы с сильным отравлением, но в больнице пожилая женщина и ребенок скончались.

Причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", обрабатывавший помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

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