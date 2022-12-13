В Москве завершилось расследование дела об отравлении арбузом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда

В Москве завершилось расследование "арбузного дела", которое было возбуждено после гибели бабушки и внучки из-за употребления арбуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

"Завершено расследование по уголовному делу об оказании в продовольственном магазине услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых скончались женщина и ее несовершеннолетняя внучка", – сообщила Нефедова.

В августе прошлого года столичная семья съела арбуз, который был куплен в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, но в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Позднее было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", обрабатывавший помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

В октябре 2021 года Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщал адвокат обвиняемого Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.



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