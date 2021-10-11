Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве отпустили под домашний арест

Мосгорсуд перевел дезинсектора, обвиняемого по делу о смертельном отравлении на Совхозной улице в столице, под домашний арест. Об этом сообщил адвокат Антона Котова.

По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц. Вину он не признает. По версии следствия Котов нарушил правила, когда проводил дезинсекцию в магазине. Продукты не были накрыты и на них попали химикаты.

В результате пожилая женщина и ее внучка погибли, еще несколько человек с симптомами отравления попали в больницу после того, как поели арбуз, купленный в соседнем магазине, где работал Котов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.