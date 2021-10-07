СК наградит мужчину, заступившегося за девушку в столичном метро

12:41
Фото: телеграм-канал SHOT
Следственный комитет РФ наградит мужчину, который заступился за девушку в московском метро. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил кадровому подразделению подготовить необходимые документы для награждения Романа Ковалева, пострадавшего от преступных действий троих лиц", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили активную гражданскую позицию и смелость молодого человека, который не остался в стороне и заступился за девушку, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников.
"Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остается в медицинском учреждении", – добавляется в сообщении.
Мужчина будет награжден ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.
Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений.
Троих обвиняемых в жестоком избиении москвича в метро арестовали
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