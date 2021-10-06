Подозреваемых в избиении мужчины в московском метро проверят на другие преступления

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Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений. Соответствующее заявление сделал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК РФ по Москве Стрижову представить доклад о планируемых следственных действиях, а также проверить подозреваемых на совершение других аналогичных преступлений", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в столичном метро трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.