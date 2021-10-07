Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело после избиения мужчины в московском метро

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ГСУ открыть новое уголовное дело по факту избиения мужчины в московском метро. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В связи с тем, что в действиях мужчин, наносящих множественные удары руками и ногами в область головы потерпевшего, усматриваются признаки преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений"), о чем свидетельствуют зафиксированные на видеозаписи циничные и жестокие действия нападавших, председатель СК России поручил Главному следственному управлению СК возбудить уголовное дело по данной статье", – говорится в материале.

Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о применении насилия в отношении представителя власти. Бастрыкин поручил немедленно приступить к его расследованию.

Подозреваемых в избиении мужчины в метро Москвы проверят на совершение аналогичных преступлений. Соответствующее заявление до этого также сделал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в столичном метро трое мужчин избили человека. По словам пострадавшего, конфликт начался из-за девушки, которая попросила нападавших вести себя тише. Мужчина заступился за пассажирку, после чего на него напали.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет.