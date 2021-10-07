Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявлено обвинение

14:47
Фото: ТАСС/URA.RU/Екатерина Сычков
Экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой, которая проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере, предъявлено обвинение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
До этого сообщалось, что следствие ходатайствовало перед судом об ее аресте.
"В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. Претензии в отношении Раковой связаны с ее работой на должности замглавы Минпросвещения в 2018–2020 годах.
Позже по этому делу арестовали двух топ-менеджеров Сбербанка – управляющего директора Евгения Зака и управляющего директора дивизиона "Цифровые платформы образования" Максима Инкина. Также была арестована юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС, ранее занимавшая должность исполнительного директора "Шаники", Кристина Крючкова.
В 2019 году Ракова добилась выделения ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование". В тот момент гендиректором фонда был Инкин. По версии следствия, он и два других фигуранта дела похитили выделенные средства.
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