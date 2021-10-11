Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве отпустили под домашний арест

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Мосгорсуд отпустил под домашний арест сотрудника службы дезинсекции, которого ранее арестовали по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом.

"Постановлением Пресненского районного суда Антону Котову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная инстанция 11 октября изменила меру пресечения на домашний арест", – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, уже в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

