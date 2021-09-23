Арестованный по делу об отравлении арбузом обжаловал свой арест

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы

Арестованный по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления арбузом обжаловал избранную судом меру пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Рассмотрение апелляции в Мосгорсуде назначено на 11 октября. О результатах будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы арестовал до 10 ноября работника службы дезинсекции Антона Котова. Мужчину обвинили по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления.

Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.

8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, уже в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Было установлено, что причиной происшествия стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

