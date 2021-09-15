Суд в Москве арестовал фигуранта дела об отравлении арбузом

19:46
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда города Москвы
Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал работника службы дезинсекции Антона Котова. Мужчину обвинили по делу о смерти женщины и девочки в результате отравления. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Котова Антона меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 ноября 2021 года", – рассказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.
8 августа столичная семья съела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, уже в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.
Было установлено, что причиной происшествия стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.
Дезинсектор, обработавший арбузы, которыми отравились москвичи, не признал вину
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