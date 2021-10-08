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Происшествия

14:54

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему вице-президенту "ПИК" Лефелю

суды происшествия

Фото: depositphotos/aksenovko

Бывший вице-президент группы компаний "ПИК" Александр Лефель задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

Следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве и просит Тверской суд Москвы арестовать его.

В суде отметили, что Лефель является директором по развитию регионов ПАО ГК "Самолет". По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал до 6 декабря экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере.

Ракову обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ по факту хищения бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

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